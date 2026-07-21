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        Trabzonspor'un hazırlık maçları HT Spor'da!

        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor! Trabzonspor'un hazırlık maçları HT Spor'da canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 16:12 Güncelleme:
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        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!

        Fırtına yeni transferiyle sezonu şifresiz yayınla HT Spor'da açıyor! Trabzonspor'un hazırlık maçları HT Spor'da canlı yayınlanacak.

        Aral Şimşir, Noah Saviolo, Lopes Cabral, Andre Onana, sezon öncesi HT Spor ekranlarında olacak.

        İşte HT Spor'dan canlı yayınlanacak maçlar:

        Trabzonspor - Eintracht Frankfurt (16.30 TSİ)

        Trabzonspor - Al Sadd (18.30 TSİ)

        Trabzonspor - Udinese (17.30 TSİ)

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