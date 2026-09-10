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        Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı, yarın oynanacak Beşiktaş-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Süper Lig'de 5. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

        Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Bu hafta lider Galatasaray evinde Kocaelispor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak.

        Süper Lig'de 5. hafta programı şöyle:

        Yarın

        20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK

        12 Eylül Cumartesi

        17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

        17.00 Samsunspor - Çorum FK

        20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

        20.00 Konyaspor - Trabzonspor

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        13 Eylül Pazar

        17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir

        20.00 Galatasaray - Kocaelispor

        14 Eylül Pazartesi

        20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

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        #beşiktaş
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