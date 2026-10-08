7. hafta heyecanı Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile başlıyor
Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile başlayacak.
Giriş: 08 Ekim 2026 - 11:31 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
11 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
REKLAM
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)
12 Ekim Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ