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        7. hafta heyecanı Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile başlıyor

        Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Süper Lig'de 7. hafta yarın başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

        Haftanın açılış maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

        Yarın:

        20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

        10 Ekim Cumartesi:

        13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

        16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)

        19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

        11 Ekim Pazar:

        13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

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        16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)

        19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

        12 Ekim Pazartesi:

        20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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        #galatasaray
        #kasımpaşa
        #süper lig
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