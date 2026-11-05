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        11. hafta heyecanı yarın başlıyor!

        Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın ilk karşılaşmasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        11. hafta heyecanı yarın başlıyor!

        Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Lider Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Fenerbahçe de deplasmanda Çorum FK ile oynayacak. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

        Trendyol Süper Lig'de 11. hafta programı şu şekilde:

        YARIN

        20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

        7 KASIM CUMARTESİ

        13.30 Eyüpspor - Kocaelispor

        16.00 Samsunspor - Konyaspor

        19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir

        19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

        8 KASIM PAZAR

        13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK

        16.00 Çorum FK - Fenerbahçe

        18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

        21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

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        #süper lig
        #Gaziantep FK
        #kasımpaşa
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