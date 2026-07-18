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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 1 - Slovenya: 3 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 1 - Slovenya: 3 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü haftasındaki 3. maçını Slovenya'ya 3-1 kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 20:03 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri Slovenya'ya mağlup!

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü haftasındaki 3. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu.

        Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, 22-25, 25-20, 21-25 ve 23-25'lik setlerle salondan 3-1 mağlup ayrıldı.

        Milli takım, üçüncü etaptaki son maçında yarın TSİ 14.00'te İran ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

        Salon: Belgrad

        Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Dominga Lot (İtalya)

        Türkiye: Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)

        Slovenya: Planinsic, Bracko, Janez Krzic, Mujanovic, Urnaut, Stalekar (Okroglic, Marovt, Sen, Najdic, Krzic)

        Setler: 22-25, 25-20, 21-25, 23-25

        Süre: 115 dakika

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