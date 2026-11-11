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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Enes Ünal: Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim

        Enes Ünal: Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın futbolcusu Enes Ünal, tekrar milli takımda olduğu için çok gururlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 19:38 Güncelleme:
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        "Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim"

        A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Enes Ünal, yeniden milli takımda olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

        Türkiye'yi temsil etmek ve milli takımın bir parçası olmanın kendisi için her zaman gurur kaynağı olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki milli futbolcu, "Bizim için milli takım hizmet yeri. Burada bulunmak, ülkemize hizmet edebilmek çok önemli. Hocama da bu şansı tekrar bana tanıdığı için teşekkür ederim." diye konuştu.

        Enes Ünal, şans bulması durumunda elinden gelenin en iyisini yapacağını, mücadeleden de hiçbir zaman kaçmayacağını aktardı.

        "HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİM"

        Kendisine yönelik beklentilere ilişkin bir soru üzerine milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

        "16-17 yaşında wonderkid, hani çok beklenti olan bir oyuncu olarak 18'inde Manchester City'ye genç oyuncu olarak transfer olunca beklentiler tabii dünyanın en iyi takımları oluyor. O seviyede olmazsan başarısız olduğun düşünülüyor. Ben kariyerimi böyle görmüyorum. Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim. Düşüşler, çıkışlar, sakatlıklar yaşadım. Bu benim kariyerimin, hayatımın bir parçasıydı ve hiçbir pişmanlığım yok. Elimden gelen her şeyin fazlasını yapmaya çalıştım her zaman. Bugün 29 yaşındayım burada önünüzde oturuyorum. Tekrar milli takımda olduğum için çok gururluyum. İnşallah benim için kariyer zirvesi ve yeni bir sayfa olur. Çünkü futbol bana ikinci bir şans verdi diye düşünüyorum. Son 3 yılda yaşadığım sakatlıklardan sonra ve bunu da lehime çevirmek için başarılı olmak için burada elimden gelenin en iyisini yapacağım."

        Enes Ünal, milli takımın eski teknik direktörü Vincenzo Montella zamanında kadroya çağrılmamasına ilişkin Montella ile iyi bir iletişiminin olduğunu, ancak teknik direktörünün o gün öyle bir tercih yaptığını ve buna da saygı duyduğunu söyledi.

        Mental olarak nasıl toparladığına ilişkin soruya da Enes Ünal, "Çok iyiyim, mental olarak inanılmazdım, çok güçlüyüm demek çok kolay. Ancak çok çok zor dönemlerim oldu. Çok iyi bir ailem var onun için çok mutluyum. Çok iyi bir eşim, çok iyi bana destek veren insanlar var. Tabii sakatlık, bazen şöyle bir algı oluyor, hani oyuncu sakatlanıyor, kaçıyor gibi... Sakatlık bir profesyonel atlet için yaşanabilecek en kötü senaryo. Hiç istemediği bir senaryo. Çok mutsuz, depresif ve yalnız olduğunuz bir senaryo. Dediğim gibi hani bundan da farklı tecrübeler edinmeye çalıştım ve çevremdeki güzel insanların desteğiyle atlatabildim." şeklinde cevap verdi.

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        #Enes Ünal
        #Türkiy
        #belçika
        #a milli takım
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