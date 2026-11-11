Türkiye Pist Şampiyonası’nın ilk kadın şampiyonu Seda Kaçan!

2022 yılında, 30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışan ilk kadın pilot olarak piste çıkan Seda Kaçan, bu tarihi yolculuğu şampiyonlukla taçlandırdı.

Başarılı sporcu, 2026 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası’nın final ayağında sezonun pist rekorunu da kırarak yılı zirvede tamamladı.

Dört yılda Türkiye ve Avrupa pistlerinde sayısız başarıya adını yazdıran Kaçan, bu zaferiyle Türk motor sporlarında kadınlar adına yepyeni bir sayfa açtı.

Seda Kaçan, Türk motor sporları tarihinde bir ilke daha imza atarak Türkiye Pist Şampiyonası’nın ilk kadın şampiyonu olmayı başardı. 2022 yılında, 30 yıl aradan sonra şampiyonada mücadele eden ilk kadın pilot olarak piste çıkan Kaçan, dört yıllık istikrarlı yükselişini tarihi bir zaferle taçlandırdı. Kaçan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2026 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası’nın final ayağında sezonun pist rekorunu da kırarak zirveye adını yazdırdı.

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12 YARIŞTA 9 PODYUM VE PİST REKORU İLE YILDIZLAŞTI

Toplam 23 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği ve İstanbul Park’ta binlerce yarışseverin tribünlerden takip ettiği final ayağında; Pepsi, Doritos ve Bingo’nun ana sponsorluğunda mücadele eden Texaco Team AMS pilotu Seda Kaçan, sezonun en hızlı tur süresine imza atarak hafta sonuna pole pozisyonunda başladı. Sezon boyunca gösterdiği performansla Maksi Grup şampiyonluğunun yanı sıra genel klasmanda da zirvede yer alan Kaçan, Türkiye Pist Şampiyonası tarihinde bu başarıya ulaşan ilk kadın yarışçı oldu.

Seda Kaçan, 6 yarış hafta sonunun 5’inde pole pozisyonu, 6 ayak boyunca 5 kez en hızlı tur zamanı ve toplam 12 yarışın 9’unda podyum derecesi elde etti. Sezonun unutulmaz anlarından birine ise 30 Ağustos Zafer Bayramı yarışında imza attı. Rakibinin kural dışı temasıyla aracı hasar gören ve son sıraya gerileyen Kaçan, olağanüstü bir geri dönüşle yarışı 1. sırada tamamladı. Bütün sezonu teknik ya da sportif tek bir ceza dahi almadan tamamlayan Kaçan, hızının yanı sıra centilmenliğiyle de takdir topladı.

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KAÇAN: DÖRT YIL ÖNCE BİR HAYALDİ, BUGÜN GERÇEK OLDU

Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan Seda Kaçan, şu ifadeleri kullandı: “Bugün benim için bir şampiyonluktan çok daha fazlası. Dört yıl önce Türkiye pistlerine çıktığımda büyük bir hayalim vardı. Bugün o hayali Türkiye Pist Şampiyonluğu ile gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyorum. Bu noktaya kolay gelmedik. Dört yıl boyunca çok çalıştık, mücadele ettik, bazen düştük ama her seferinde yeniden ayağa kalktık. Bu sezonun başında kendimize çok net bir hedef koyduk ve son ana kadar onun için mücadele ettik. Bugün geriye dönüp baktığımda, yaşadığımız tüm zorlukların bu anı çok daha anlamlı kıldığını hissediyorum.

Bu şampiyonlukta büyük emeği olan Texaco Team AMS ekibime, yolculuğum boyunca yanımda olan Pepsi, Doritos ve Bingo’ya ve bize inanan herkese yürekten teşekkür ediyorum. En büyük mutluluklarımdan biri de benden sonra hayal kuracak genç kızların önünde bir rol model olabilmek. Benim hikâyemin onlara ‘Ben de yapabilirim’ dedirtebilmesini, hayallerinin peşinden gitmeleri için cesaret verebilmesini çok önemsiyorum. Çünkü bir şeyi daha önce kimsenin başarmamış olması, başaramayacağımız anlamına gelmiyor. Dört yıl önce bir hayaldi. Bugün gerçek oldu. Şimdi önümde ulaşmak istediğim yeni hedefler var.”

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AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYAN İLK KADIN PİLOT

Seda Kaçan’ın Türkiye Pist Şampiyonluğu, dört yıldır istikrarlı şekilde sürdürdüğü motor sporları kariyerinin en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Motor sporları kariyerine 27 yaşında başlayan Kaçan, 2022 yılında Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışmaya başladı. Takip eden yıllarda hem Türkiye’de hem de uluslararası pistlerde önemli başarılara imza atarak kısa sürede kariyerine yarış galibiyetleri, podyumlar ve şampiyonluklar ekledi.

2023 yılında Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarış galibiyeti elde eden ilk kadın sporcu olan Kaçan, aynı yıl uluslararası pistlerde de podyuma çıkan ilk kadın sporcu oldu. 2024 yılında ise Avrupa Dayanıklılık Serisi’nde DSG şampiyonluğuna ulaşarak kariyerine Avrupa şampiyonluğunu ekledi ve bunu başarmış ilk Türk kadın pilot olmayı başardı.

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2026 sezonunda Türkiye Pist Şampiyonluğu hedefiyle yeniden Türkiye pistlerine dönen Kaçan, sezon boyunca sergilediği performansla şampiyona liderliğine yükseldi ve final yarışına kadar zirvedeki yerini korudu. Dört yıllık istikrarlı yükseliş, 8 Kasım 2026’da Türkiye Pist Şampiyonluğu ile tamamlandı.

PİSTLERDE YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ

2026 Türkiye Pist Şampiyonluğu ile kariyerine önemli bir başarı daha ekleyen Seda Kaçan, Türkiye ve Avrupa pistlerinde geçen dört yıllık yarış kariyerinde istikrarlı bir yükseliş ortaya koydu. 2022’de Türkiye pistlerinde başlayan yolculuğuna yarış galibiyetleri, pole pozisyonları, uluslararası podyumlar ve Avrupa şampiyonluğu ekleyen Kaçan, 2026 sezonunu Türkiye Pist Şampiyonu olarak tamamlayarak kariyerindeki en önemli hedeflerden birine ulaştı. Seda Kaçan’ın dört yıl önce başlayan pist yolculuğu, bugün Türkiye şampiyonluğuyla yeni bir döneme taşınırken; elde ettiği başarı, motor sporlarında yeni nesil sporcular için de güçlü bir ilham kaynağı oldu.