Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone ile işbirliğini 3 yıl uzattı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Vodafone arasındaki Sultanlar Ligi ve Kadın Milli Takımları sponsorluğunun yeni sözleşmesi 3 yıllığına uzatılırken bu işbirliği düzenlenen özel gecede kutlandı.

Esma Sultan Yalısı'ndaki kutlama organizasyonuna TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, kulüp yöneticileri ve milli voleybolcuların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen gecede Vodafone'un Sultanlar Ligi isim sponsorluğu ile Kadın Milli Voleybol Takımları ana sponsorluğunun 3 yıl uzatıldığı duyurulurken Kadın Milli Voleybol Takımları'nın bu yaz kazandığı 3 şampiyonluk da kutlandı.

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Gecede konuşan ve desteklerinden dolayı Vodafone camiasına teşekkür eden Mehmet Akif Üstündağ, "Sponsorluktan öte bir birlikteliğimiz var. Biz çok iyi bir aileyiz. 2023, Vodafone ile işbirliğimizin ilk yılıydı ve bizim için çok uğurlu geldi. Bugün de tüm sponsorlarımızın bizi sahiplenmesi, yanımızda olması ve destek vermesi bizi son derece mutlu ediyor. Başarının tesadüf olmadığı bir yoldayız. Sponsorlarımızın da desteğiyle çok güzel işler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Dünyada ve Avrupa'da örnek bir federasyonuz. Vodafone ile işbirliğimiz 3 yıl daha sürecek. Vodafone, A Milli Takımımızdan alt yaş milli takımlarımıza, Sultanlar Ligi'nden kadın voleybolunun farklı alanlarına kadar verdiği desteği önümüzdeki 3 yılda da sürdürecek. Bu işbirliğinin Türk sporu ve Türk voleybolu için hayırlı olmasını diliyorum. Bize verilen bu desteğin ve gösterilen güvenin karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Dünya Kupası grup aşamasındaki rakiplerini de değerlendiren Üstündağ, "Grubumuzda Fransa, Dominik Cumhuriyeti ve Mısır yer alıyor. Bizim hedefimiz ve heyecanımız yüksek. Hedefimiz şampiyonluksa hangi takımla eşleşeceğimiz önemli değil. Herkesi yeneceksiniz. Dünyada yenmediğimiz takım kalmadı. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Son Dünya Şampiyonası'nda final oynadık. İnşallah bu turnuvada da final oynarız. Ben takımın gücüne inanıyorum. İnşallah oradan da zaferle döneriz." diye konuştu.

Engin Aksoy ise TVF ile ilişkilerinin bir gönül ilişkisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

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"TVF ile işbirliğimizi 3 yıl daha uzatmanın memnuniyeti içindeyiz. Dünyada kadın voleybolunun en büyük destekçilerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de daha büyük başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Konu sadece kupalar değil, Türk voleybolu dünyaya örnek oluyor. Bu kupalar tabii ki bizi gururlandırıyor ancak kupalar gelmese bile bu takımın ve kadın sporunun Türkiye'de yarattığı değer hepimiz için çok önemli. Sözleşmemizi 3 yıl daha uzattığımız için çok mutluyuz."