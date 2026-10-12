UEFA'dan dikkat çeken analiz: Archie Brown'ın golü örnek gösterildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklerin hücuma katkısı, UEFA'nın teknik değerlendirmesine konu oldu.

İlk hafta karşılaşmalarını inceleyen UEFA Teknik Gözlemcisi Kieran McKenna, oyuncuların saha içindeki yer değişimlerinin rakip savunmaları bozmak için önemli bir araç haline geldiğini belirtti.

Analizde Fenerbahçe'nin Roma karşısında bulduğu beraberlik golü, Atletico Madrid'in Liverpool deplasmanındaki hücumları ve Sporting'in Galatasaray karşısındaki hareketliliği örnek gösterildi.

FENERBAHÇE, ROMA'NIN EŞLEŞMELERİNİ BOZMAYA ÇALIŞTI

McKenna'ya göre sarı-lacivertliler, Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma'nın adam adama savunma düzenini orta sahadaki hareketlilik ve Vedat Muriqi'nin geriye gelmesiyle zorlamayı amaçladı.

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Bu organizasyonun sonunda golü bulan sol bek Archie Brown, UEFA analizinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. McKenna, İngiliz futbolcunun bitirişini "etkileyici kalite ve soğukkanlılık" sözleriyle değerlendirdi.

Brown'un hücumdaki konumunu korumasına da vurgu yapan teknik gözlemci, oyuncunun "santrfor pozisyonunda kalma ve son ara pası için hazır bulunma isteğini" övdü.

LLORENTE'DEN BENZER BİR HÜCUM KOŞUSU

Atletico Madrid'in Liverpool karşısında Marcos Llorente ile bulduğu gol de benzer bir örnek olarak ele alındı. Kanat bek olarak görev yapan İspanyol oyuncu, iç koridora yönelip savunma arkasına koşarak gol pozisyonuna girdi.

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Atletico'nun orta sahada sayısal üstünlük oluşturması, ilk yarının önemli bölümünde Liverpool'un merkezde baskı kurmasını zorlaştırdı. Konuk ekip böylece hem kanatlardaki hem de rakibin savunma yapısı içindeki boşluklardan yararlanabildi.

Movistar+'a konuşan Llorente, takım içindeki pozisyon değişimlerinin üzerinde çalışılmış organizasyonlar olduğunu belirterek, "Simeone bizi tanıyor ve farklı pozisyonlarda oynayabileceğimize güveniyor. Bugün geride, kanatta ve merkezdeydim." ifadelerini kullandı.

SPORTING'İN GALATASARAY KARŞISINDAKİ PLANI

Sporting'in Galatasaray karşısında geriden gelerek kazandığı maçta da oyuncuların yer değişimleri dikkat çekti.

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McKenna, sol hücum oyuncusu Luis Guilherme'nin sağ tarafa hareket ederek rakip orta saha oyuncusunu merkezden uzaklaştırmasını öne çıkardı. Bu hareketin açtığı alan, stoper Eduardo Quaresma'nın ileri çıkışına imkân sağladı.

HÜCUMDA HAREKETLİLİK, SAVUNMADA SORUMLULUK

McKenna, hücumdaki pozisyon değişimlerini rakibin savunma organizasyonunu bozmak için belirgin bir strateji olarak tanımladı. Bu yaklaşımın özellikle önde baskı yapan ve adam adama savunan takımlara karşı etkili olabileceğini söyledi.

Ancak teknik gözlemciye göre başarılı uygulama için oyuncuların açılan alanları fark etmesi ve farklı rollerde görev yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olması gerekiyor.

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McKenna ayrıca hücumdaki hareketliliğin, top kaybı sonrasındaki savunma düzeniyle birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Oyuncuların top rakibe geçtiğinde hangi sorumluluğu üstleneceklerini bilmesi, bu anlayışın temel unsurlarından biri olarak gösterildi.