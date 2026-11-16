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        Haberler Spor Futbol UEFA, Gianni Infantino'ya karşı aday çıkardı: Philippe Diallo

        UEFA, Gianni Infantino'ya karşı aday çıkardı: Philippe Diallo

        Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'nun karşısına aday olarak çıkmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 20:36 Güncelleme:
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        UEFA'dan Infantino'ya karşı aday!

        UEFA'dan yapılan açıklamada, İcra Kurulu Üyesi Diallo'nun FIFA Başkanlığı'na aday olma davetini kabul ettiği ve kararın, FFF'nin yarın yapacağı toplantıda onaylanacağı belirtildi.

        İcra Kurulu'nda temsil edilen tüm ulusal federasyonların Diallo'yu desteklediği kaydedilen açıklamada, "FIFA'nın gidişatına ilişkin ciddi endişeler karşısında ulusal federasyonlar, küresel futbol camiasında yeniden birlik ve güven tesis edilmesi çağrısında bulundu." denildi.

        Gelecek yıl mart ayında yapılacak başkanlık seçimi için adaylık başvuruları çarşamba günü sona eriyor.

        "FIFA'NIN YÖNETİMİ FUTBOLUN TEMSİL ETTİĞİ STANDARTLARI KARŞILAMIYOR"

        Dünya Kupası dahil olmak üzere FIFA'nın ticari ve organizasyon faaliyetlerindeki hisselerin özel yatırıma açılmasını öngören "FIFA Forward Enterprise" projesi sonrası Fransa da FIFA Başkanı Infantino'ya desteğini çeken federasyonlardan biri oldu.

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        Diallo, eylül ayında yaptığı açıklamada, "FIFA'nın yönetimi, futbolun temsil ettiği standartları karşılamıyor." demişti.

        Federasyondaki taciz ve mobbing iddialarına ilişkin soruşturmanın ardından istifa eden Noel Le Graet'nin yerine, Ocak 2023'te vekaleten başkanlığa getirilen 63 yaşındaki Diallo, Haziran 2023'te ise resmen başkan seçildi.

        Babası eski boks şampiyonu olan Diallo, Nantes altyapısında orta saha oyuncusu olarak forma giydi.

        Paris'te hukuk eğitimi alan Diallo, 1992-2021 yıllarında Fransa'daki profesyonel kulüpleri temsil eden UCPF'nin başkanlığını yürüttü, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi'nde de görev yaptı.

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        #Gianni Infantino
        #FIFA
        #UEFA
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