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        Uğur Soylu’dan ilk zafer

        Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Eskişehir Rallisi'ni 53 yaşındaki veteran pilot Uğur Soylu ile yardımcı sürücüsü Mehmet Akif Yalçın ikilisi kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        Uğur Soylu'dan ilk zafer

        Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5’inci ayağı Eskişehir Rallisi’ni 53 yaşındaki veteran pilot Uğur Soylu ile yardımcı sürücüsü Mehmet Akif Yalçın ikilisi kazandı. Bu sezon Türkiye Şampiyonası’nın yanı sıra Dünya Ralli Şampiyonası’nın Masters Kategorisinde ülkemizi başarıyla temsil eden ikili, Türkiye’deki ilk zaferlerini Eskişehir’de Eskişehir Rallisi’ni kazanarak yaşadı.

        GP Garage My Team ekibi, Eskişehir’de de Skoda Fabia Rally 2 RS araçlarıyla mücadele etti. İlk etapta liderliği ele geçiren Uğur Soylu 12 etap boyunca istikrarlı pilotajıyla finişe ilk sırada gelmeyi başardı. Uğur Soylu, Ekim ayının ilk haftasında Dünya Ralli Şampiyonası’nın son yarışı Serdanya Rallisi’nde de Masters Kategorisinde yarışacak.

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        #Mehmet Akif Yalçın
        #uğur soylu
        #Türkiye Ralli Şampiyonası
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