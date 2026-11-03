Uğurcan Çakır: Lille ve Fenerbahçe galibiyetinden sonra bugün maça daha özgüvenli çıktık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

BATRAKOV'A ÖVGÜ

Milli kaleci, "Gerçekten ilk yarı çok iyiydik. Batrakov'un müthiş golleri... İstediğimiz gibi başladık. Hocamız ne çalıştırdıysa, sahada uygulamaya çalıştık.

Önde bastıklarını biliyorduk, benim toplarımla arkaya sarkmak istiyorduk. Okan Hoca, bizi çok iyi hazırladı." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ İLE BİR KİŞİ FAZLA OYNUYORUZ"

Takım arkadaşlarının ortaya koyduğu mücadeleye ve taraftar desteğine dikkat çeken Uğurcan, "Takım arkadaşlarım karakter koydu. Taraftarımız harikaydı. İç sahada taraftar ile bir kişi fazla oynuyoruz.

REKLAM

Bireysel performans değil, kazanmak önemli." dedi.

HAKEM TEPKİSİ

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce oynadıkları karşılaşmaları da değerlendiren Uğurcan Çakır, Sporting deplasmanındaki mağlubiyete ilişkin hakem kararlarını eleştirdi.

Milli kaleci, "Sporting deplasmanında ise Aleksey'in kırmızı kart pozisyonunun ardından bence haksız bir penaltı ve kötü bir hakem yönetimiyle mağlup olduk. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden ve dünyanın en iyi takımlarından biri. Buna karşı da özellikle ilk yarıda çok iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇA DAHA ÖZ GÜVENLİ ÇIKTIK"

Lille deplasmanı ve Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyetlerin takıma öz güven kazandırdığını belirten Uğurcan, Okan Buruk'un rakibin baskısına yönelik hazırlığına da değindi.

REKLAM

Uğurcan Çakır, "Lille deplasmanı ve Fenerbahçe derbisindeki galibiyetin ardından bu maça daha öz güvenli çıktık. Okan hoca bizi rakibin bire bir baskısına karşı çok iyi hazırladı. Ben de çalıştığımız gibi Barış'a, Victor'a ve Yunus'a uzun toplar atmaya çalıştım. Amacımız, rakibi koşturup birebir baskıda alanlar açmaktı. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

"BU GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini de açıklayan Uğurcan Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"6 puan yaptık. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Geçen seneden daha fazla puan toplamak istiyoruz."