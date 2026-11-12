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        Ümit Milli Takım'ın konuğu Çekya!

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında yarın Çekya'yı Rize'de konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        Ümit Milli Takım'ın konuğu Çekya!

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında yarın Çekya'yı Rize'de konuk edecek.

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Sundberg yönetecek. Aynı ülkeden Jesper Dahl ve Jakob Mastrup ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        Hırvatistan, Ukrayna, Macaristan ve Litvanya'nın yer aldığı H Grubu'nda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 13 puan toplayan milliler, Hırvatistan'ın ardından grubu 2. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.

        Portekiz, İskoçya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Cebelitarık'ın yer aldığı B Grubu'nu Çekya, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 18 puan toplayarak Portekiz'in ardından 2. sırada bitirdi.

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        Karşılaşmanın rövanşı 17 Kasım'da Çekya'da oynanacak. Turu geçen ekip, 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

        Teknik direktörlüğünü Egemen Korkmaz'ın yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı kadrosu şöyle:

        Kaleci: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Erdoğan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

        Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruhe)

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        Orta saha: Barış Kalaycı (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Lincoln), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)

        Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor), Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

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        #Egemen Korkmaz
        #ümit milli takım
        #çekya
        #türkiye
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