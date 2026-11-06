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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Mlili Takımımız'ın aday kadrosu açıklandı

        Ümit Mlili Takımımız'ın aday kadrosu açıklandı

        2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Ümit Milli Futbol Takımımız, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi millilerin aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 17:07 Güncelleme:
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        Ümit Mlili Takımımız'ın aday kadrosu açıklandı

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'nda toplanacak ve ay-yıldızlı kafile Rize'ye gidecek.

        Milliler, Çekya ile play-off turundaki ilk maçını 13 Kasım Cuma günü Rize'de yapacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

        Türkiye, play-off turu rövanşında ise 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Hradec Kralove kentinde bulunan FINEP Arena'da Çekya'ya konuk olacak.

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        Ay-yıldızlı ekip, play-off turunu geçmesi halinde 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

        Egemen Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

        Kaleci: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Erdoğan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

        Savunma: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)

        Orta saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)

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        Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

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        #Ümit Milli Futbol Takımı
        #çekya
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