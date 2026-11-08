Real Madrid forması giyen Arda Güler, Valencia maçındaki 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının galibiyetinde başrol oynarken, milli futbolcunun performansı İspanya basınında geniş yer buldu.

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 12’nci hafta mücadelesinde deplasmanda Valencia’yı 3-0’lık skorla mağlup etti. Aldığı galibiyetle puanını 30’a yükselten eflatun-beyazlılar, maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanını eşitledi. Milli futbolcu Arda Güler, Valencia karşısında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşarak maçın oyuncusu oldu. Maçın ardından Arda Güler, İspanyol basınının manşetlerinde yer aldı. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinde Arda Güler için atılan başlıklar şöyle:

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MARCA: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor

AS: Arda’nın sihirli değneği

EL CONFIDENCIAL: Real Madrid, Arda Güler'in ritmiyle dans etti

ESTADIO DEPORTIVO: Arda Güler, Mestalla’da orkestrasını yönetti

EL MUNDO: Arda Güler, Real Madrid'i Valencia karşısında rahat bir galibiyete taşıdı.

BERNABEU DIGITAL: Mourinho, Arda Güler ile sihirli formülü buldu

ES DIARIO: Arda Güler, Real Madrid'in Mestalla'daki farklı galibiyetinde başrolü oynadı

VAVEL: Madrid, Türk sihri sayesinde Mestalla'yı fethetti