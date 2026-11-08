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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, İspanyol medyasında manşetleri süsledi! "Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor"

        Arda Güler, İspanyol medyasında manşetleri süsledi! "Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor"

        İspanya La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler'in performansı, İspanya basınının manşetlerini süsledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        İspanya'da manşet Arda Güler: Türk sihri

        Real Madrid forması giyen Arda Güler, Valencia maçındaki 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının galibiyetinde başrol oynarken, milli futbolcunun performansı İspanya basınında geniş yer buldu.

        Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 12’nci hafta mücadelesinde deplasmanda Valencia’yı 3-0’lık skorla mağlup etti. Aldığı galibiyetle puanını 30’a yükselten eflatun-beyazlılar, maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanını eşitledi. Milli futbolcu Arda Güler, Valencia karşısında 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşarak maçın oyuncusu oldu. Maçın ardından Arda Güler, İspanyol basınının manşetlerinde yer aldı. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinde Arda Güler için atılan başlıklar şöyle:

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        MARCA: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor

        AS: Arda’nın sihirli değneği

        EL CONFIDENCIAL: Real Madrid, Arda Güler'in ritmiyle dans etti

        ESTADIO DEPORTIVO: Arda Güler, Mestalla’da orkestrasını yönetti

        EL MUNDO: Arda Güler, Real Madrid'i Valencia karşısında rahat bir galibiyete taşıdı.

        BERNABEU DIGITAL: Mourinho, Arda Güler ile sihirli formülü buldu

        ES DIARIO: Arda Güler, Real Madrid'in Mestalla'daki farklı galibiyetinde başrolü oynadı

        VAVEL: Madrid, Türk sihri sayesinde Mestalla'yı fethetti

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        #real madrid
        #arda güler
        #valencia
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