Voleybol Federasyonu'na yeni sponsor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Arçelik arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında Arçelik, voleybol milli takımlarının sürdürülebilir enerji sistemleri ve mutfak küçük ev aletleri kategorilerinde sponsoru oldu.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen, Arçelik CEO'su Can Dinçer ile milli oyuncular Aylin Uysalcan, Mert Matic ve Ahmet Tümer katıldı.

Başkan Üstündağ, yaptığı açıklamada, bu işbirliğiyle hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Çok farklı bir imza töreni. Belki de Türkiye'de spor alanında ilki gerçekleştiriyoruz. Hayaller ve hedefler, oyuncuların sahada alacağı sonuçlara endeksli değil. Bu başarının arkasındaki emeklerden de bahsetmemiz lazım. Rahmi Koç Beyefendi'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayalimizin gerçekleşmesinde bize verdiği destek çok anlamlı. Ali Koç ile beraber Rahmi Bey ile buluştuk. 'Voleybol bambaşka, bu voleybolun muhteşem başarısı bizi çok mutlu ediyor. Voleybolun yanında olup size destek vermeliyiz' dedi. Ben de enerji projemizden bahsettim. Arçelik ile yol yürümenin bizi çok mutlu edeceğini söyledim. Bir gün sonra Arçelik beni misafir etti. Öyle bir misafirperverlik gösterdiler ki 'Rahmi Bey beni çok sevdi, herhalde Koç Holding'in başına getirdi.' dedim. Bugün tarihi bir gün. Şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bize verdikleri destekten dolayı Koç ailesine ve Arçelik camiasına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM

ŞEN: TÜRK VOLEYBOLUNUN YÜKSELİŞİNE KATKIDA BULUNDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Polat Şen, Türk voleybolunun ilham verici başarı hikayesinin parçası olmaktan mutluluk ve heyecan duyduklarını dile getirdi.

Voleybolda milli takımların, kazanılan başarıların yanı sıra karakter ve takım ruhuyla da herkese örnek olduğunu vurgulayan Şen, "Spora olan ilgiyi büyütmüş durumdalar. Türk voleybolunu dünyanın saygıyla takip ettiği bir konuma taşıdılar. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Koç Topluluğu olarak ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı öncelik görüyoruz. Spor da bizim için bu anlayışı sürdürmek adına en güçlü alanlardan biri. Türk voleybolunun bu ilham verici başarı hikayesinin parçası olmaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Arçelik'in sürdürülebilir enerji sistemleri ve mutfak küçük ev aletleri kategorilerinde milli takımlarımızın resmi sponsoru olması, Türk voleybolunun geleceğine duyduğumuz güvenin bir sonucu. Türk voleybolunun yükselişine katkıda bulunacağımız için çok mutluyuz. Bu anlamlı işbirliğinin Türk voleybolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Arçelik CEO'su Can Dinçer ise milli takımların başarılı yolculuğunda Arçelik olarak uzun vadeli bir şekilde yer alacaklarını kaydederek, katkılarının olması ve başarıların artması temennisinde bulundu.

Milli voleybolcular Aylin Uysalcan, Mert Matic ve Ahmet Tümer ise Arçelik ile yapılan sponsorluk anlaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle son buldu.