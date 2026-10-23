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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Wilfried Ndidi: İyi bir maç oldu

        Wilfried Ndidi: İyi bir maç oldu

        Beşiktaş'ın orta sahası Wilfried Ndidi, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 2-2 berabere biten Crystal Palace maçının ardından iyi bir karşılaşma olduğunu söyledi. Mücadeleyi değerlendiren Ndidi, "Bugün iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı yavaş başladık ama momentumu yakaladık ve golü bulduk. İkinci yarıda da benzeri oldu. Genel olarak iyi bir maçtı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:37 Güncelleme:
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        "İyi bir maç oldu"

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın ilk golünü atan Wilfried Ndidi, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "İYİ BİR MAÇ OLDU"

        Ndidi, "Bugün iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. İlk yarı yavaş başladık ama momentumu yakaladık ve golü bulduk. İkinci yarıda da benzeri oldu. Genel olarak iyi bir maçtı." ifadelerini kullandı.

        "BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI KENDİMİZİ GÖSTERİYORUZ"

        Beşiktaş'ın gelişiminden ve takımın mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Ndidi, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Beşiktaş büyük bir camia. Büyük ligden gelen takımlara karşı kendimizi gösteriyoruz. İyi yoldayız, herkes çalışıyor. Herkes mücadele ediyor. Her şey harika gidiyor."

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        GOL SEVİNCİ

        Crystal Palace karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan Ndidi, gol sevincine ilişkin de konuştu.

        Nijeryalı futbolcu, "Aslında kendimi tebrik ediyordum, bravo diyordum kendime." dedi.

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