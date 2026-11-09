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        Haberler Spor Futbol Yusuf Demir, 5 yıl sonra Avusturya Milli Takımı'na geri döndü

        Yusuf Demir, 5 yıl sonra Avusturya Milli Takımı'na geri döndü

        Rapid Wien'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir, bu sezon çıktığı resmi maçlarda 19 kez fileleri havalandırmasının ardından 5 sene sonra Avusturya Milli Takımı'na dönmeyi başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        Yusuf Demir, 5 yıl sonra Milli Takım'da!

        2026'nın Şubat ayında altyapısından yetiştiği Rapid Wien'e geri dönen ve bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Yusuf Demir, 5 yıl sonra Avusturya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

        23 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Ralf Rangnick'in UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlediği kadroya dahil edildi.

        Avusturya Futbol Federasyonu'nun (ÖFB) duyurusuna göre Ralf Rangnick, sakatlıklar nedeniyle millî takım kadrosunda iki değişikliğe gitti. Borussia Dortmund forması giyen Carney Chukwuemeka'nın uyluk kasından sakatlanması üzerine Yusuf Demir kadroya dahil edildi. Baldırındaki sorun edeniyle kadrodan çıkarılan Werder Bremenli Marco Grüll'ün yerine ise Union Saint-Gilloise forması giyen Raul Florucz davet edildi.

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        YENİDEN FORMUNU YAKALADI

        Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta 15 gol katkısına ulaşan Yusuf Demir, Bundesliga'da ise 12 karşılaşmada 5 gol ve 6 asist kaydetti. Rapid Wien ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

        4 MAÇA ÇIKTI

        Avusturya Milli Takımı'nda bugüne kadar 4 karşılaşmaya çıkan Yusuf Demir, henüz gol sevinci yaşayamadı. Genç futbolcu, Avusturya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Kasım'da İrlanda ve 17 Kasım'da İsrail ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alabilecek.

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