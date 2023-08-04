Sporda cinsiyet eşitsizliği ve gelir adaletsizliği: Dünya çapında kazançlardaki eşitsizlik yüzde 13 ila 83 arasında değişiyor Dünyanın dört bir yanında hemen hemen her sektörde cinsiyete göre gelir eşitsizliğini görmek mümkün, bu sektörler arasında spor da yer alıyor. Dünya çapında başarılarını sıkça duyduğumuz kadın sporcular, erkeklere göre daha az kazanıyor. İstatistikler futboldan tenise, basketboldan bisiklete tüm alanlarda cinsiyet eşitsizliği ve gelir adaletsizliğini çarpıcı bir şekilde gösteriyor...

Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulunduran Şahika Ercümen, geçtiğimiz günlerde Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 100 metrede rekor kırarak ülkemizi bir kez daha gururlandırdı. Ercümen duygularının tarifsiz olduğunu dile getirerek, rekorunun Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan etti.

Kadın sporcuların dünya çapındaki başarılarını sıkça konuşmaya başladığımız bugünlerde cinsiyet eşitsizliğine dair sarsıcı bir gerçeği de daha görünür kıldı.

KAZANÇLARDAKİ EŞİTSİZLİK YÜZDE 13 İLE 83 ARASINDA Sporda cinsiyete dayalı ücret farkı, onlarca yıllardır var olan yaygın bir sorun. Yıllar içinde kaydedilen ilerlemeye rağmen, profesyonel sporun tüm seviyelerinde erkeklerin ve kadınların kazançları arasında endişe verici bir eşitsizlik var. İstatistikler, erkeklerin sporda kadınlardan ortalama olarak yüzde 13 daha fazla kazanıyor ve bu eşitsizlik yüzde 83'e kadar çıkıyor.

SERENA WILLIAMS İLK 50 İÇİNDE YER ALAN TEK KADIN Foto: AP Forbes'un 2023'ün en çok kazanan 50 sporcusu listesinde gelir eşitsizliğini çarpıcı bir şekilde görmek mümkün. En çok kazanan 50 sporcu arasında sadece tek bir kadın yer alıyor. Listenin başında 136 milyon dolarlık kazançla Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo yer alırken, 49. sırada 45.3 milyon dolarlık kazançla ABD'li tenisçi Serena Willams yer alıyor. İlk 50'ye giren bir tenisçi de Roger Federer. Federer listenin 9. sırasında bulunurken kazancı da 95.1 milyon dolar.

TOUR DE FRANCE DA KADINLARDA 250 BİN EURO ERKEKLERDE 2,5 MİLYON EURO ÖDÜL İlk olarak henüz yeni sona ermiş Tour de France'ın verileriyle bunu görmek mümkün. Profesyonel kadın bisikletçiler de erkek meslektaşlarından ortalama yüzde 15 az kazanıyor. Tour de France ve Tour de France Femmes, hem bisiklet tutkunları hem de yarışçılar için yılın en büyük iki yarışı. REKLAM Demi Vollering Tour de France Femmes de ilk 3'e giren kadın sporculara toplam 250 bin euroluk bir ödül veriliyor, Tour de France de ise bu kazanç 2,5 milyon euro. Tour de France Femmes'in kazananı Demi Vollering, 50 bin euroluk ödül kazanırken, Tour de France'in kazananı Jonas Vingegaard 500 bin euro kazandı.

FIFA DÜNYA KADINLAR KUPASI'DAN REKOR ÖDÜL Foto: FIFA Benzer bir eşitsizlik FIFA Dünya Kupası ve FIFA Dünya Kadınlar Kupası'nda da görülüyor. Katar'da gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda toplamda dağıtılan ödül 400 milyon dolardı. Bugünlerde Avustralya ve Yeni Zelanda'da gerçekleşen FIFA Dünya Kadınlar Kupası'nda dağıtılacak ödül ise 100 milyon dolar olacak. Bu FIFA Dünya Kadınlar Kupası'nda görülecek rekor ödül olacak.

Foto: AP Aynı şekilde ABD'de kurulmuş profesyonel kadınlar basketbol ligi organizasyonu WBNA ve NBA arasında da eşitsizlik göze çarpıyor. 2018'de WNBA oyuncuları ortalama 75 bin dolar kazanırken, NBA oyuncuları 7.7 milyon dolar kazandı. KADIN SPORCULAR MEDYADA GÖRÜNÜR DEĞİL, SPONSORLUKTA ADİL PAY ALAMIYOR ABD'de Al Jazeera ve Harvard Business Review tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, kadın sporcular sponsorluk ve medya kapsamı söz konusu olduğunda da adil paylarını alamıyor, sadece yüzde 4'ü kadın sporlarını haber yapmaya ve yüzde 17'si onlara sponsor olmaya bütçe ayırdı. Profesyonel golfte de cinsiyete dayalı ücret farklılığı yüzde 83'e kadar çıkıyor bu, spor dünyasında var olan eşitsizliğin güçlü bir örneği. Araştırmalara göre, teniste en iyi 10 kadının kazancı, en iyi 10 erkek tenisçinin toplam kazancının yüzde 76'sını oluşturuyor. Kadın ve erkek sporcuların eşit şartlarda yarıştığı sporlarda bile en iyi kadın sporcuların erkek meslektaşlarından önemli ölçüde daha az kazandığını gözler önüne seriyor. Son olarak yapılan araştırma sonuçlarına göre, spor dallarında cinsiyetler arasındaki önemli hatta uçurum sayılabilecek ücret farkı olduğu görülüyor. Erkekler kadınlardan daha fazla kazanıyor ve bazı dallarda eşitsizlikler yüzde 83'e kadar çıkıyor. Uzmanlar, kadın sporcular için eşit olmayan medya görünürlüğü ve sponsorluk fırsatlarıyla bunun daha da derinleştiğini ifade ediyor.