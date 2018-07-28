Sport Rosario - Universitario sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sport Rosario, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Universitario takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:45. Sport Rosario 17 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Universitario 8 puanda ve 13. sırada. Sport Rosario son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Universitario, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 409 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sport Rosario kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Universitario sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sport Rosario son haftadaki Universidad San Martin müsabasında 4-0 yenildi.

Universitario ise Comerciantes Unidos maçında 0-2 kazandı.

Sport Rosario, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sport Rosario, kendi sahasında 11 gol attı, 5 gol yedi.

Universitario, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Universitario, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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