Sporting Gijon - Gimnastic Tarragona maçı ne zaman?

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Sporting Gijon, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Gimnastic Tarragona takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 1 puanlı Sporting Gijon 12. sırada bulunuyor, Gimnastic Tarragona 1 puana sahip ve 10. sırada. Sporting Gijon son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Gimnastic Tarragona, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 685 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Gijon kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.20, Gimnastic Tarragona sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Sporting Gijon önceki hafta Cultural Leonesa mücadelesinde 4-0 kazandı.

Gimnastic Tarragona, Granada 74 karşılaşmaında 0-1 kazandı.

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