Spot piyasada doğal gaz fiyatları 

AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 523 bin 454 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 142 bin 799 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 244 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 930 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 757 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 732 lira 63 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 154 milyon 469 bin 810 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 162 milyon 192 bin 615 metreküp olarak kayıtlara geçti.