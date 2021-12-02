Bu yıl en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar açıklandı

Türkiye'de şarkılarda ilk beş şöyle sıralandı:
* Bilmem Mi? – Sefo
* Seni Dert Etmeler – Madrigal
* Krvn – UZI
* Bul Beni – Ezhel
* Martılar – Edis
Sanatçılarda ilk beş sırasıyla Ezhel, UZI, Sezen Aksu, Duman ve Çakal oldu.
Dünyada ise en çok dinlenen şarkılar şöyle sıralandı:
* drivers license – Olivia Rodrigo
* MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X
* STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI, Justin Bieber
* good 4 u – Olivia Rodrigo
* Levitating (feat. DaBaby) – Dua Lipa, DaBaby
En çok dinlenen şarkıcılar ise sırasıyla Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Drake ve Justin Bieber oldu.
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