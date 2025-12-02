Spotify Wrapped 2025 yayınlandı mı? Spotify 2025 yıllık özete nasıl bakılır?
Spotify her yıl olduğu gibi bu yıl da kişiye özel yıllık özet yayınlayacak. Spotify yıllık özet ile tüm yıl neler dinlediğine bakmak isteyen kullanıcılar 2025 özetinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? İşte Spotify 2025 yıllık özeti hakkında detaylar
Aralık ayına girilmesiyle beraber, Spotify kullanıcıları yıllık özetin yayınlanmasını bekliyor. Her yıl kullanıcıların en çok dinlediği şarkı ve şarkıcıları listeleyen Spotify, bu yıl da her dinleyicinin yıllık özetini paylaşacak. Peki Spotify Wrapped 2025 yayınlandı mı, nereden bakılır? İşte Spotify yıllık özet hakkında tüm ayrıntılar
SPOTIFY WRAPPED 2025 YAYINLANDI MI?
Geçen yıl 4 Aralık tarihinde açıklanan Spotify özetinin 2025 sonuçları henüz açıklanmadı. 2025 Spotify Wrapped yayınlandığında haberimize eklenecek.
SPOTIFY YILLIK ÖZETE NEREDEN BAKILIR?
Spotify özeti uygulamanın ana sayfasında bulunuyor. Özetin görülmemesi durumunda "Ara" bölümüne "2025" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.
Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2025 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.
SPOTIFY ÖZETİNDE NELER VAR?
Spotify Wrapped, her kullanıcının, o yılın 1 Ocak ile 31 Ekim tarihleri arasındaki verilerini içeriyor. Yıllık özette "2025'te en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2025", "Yılın Şarkıları 2025", "Yılın Kadın Sanatçıları 2025", "Yılın Erkek Sanatçıları 2025" gibi birçok liste bulunuyor.
SPOTIFY ÖZETİNİN ÖNCEKİ YILLARDA YAYINLANMA TARİHLERİ
2024: 4 Aralık
2023: 29 Kasım
2022: 30 Kasım
2021: 1 Aralık
2020: 1 Aralık
2019: 5 Aralık