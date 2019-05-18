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Sprey kutusu patladı, küçük çocuğun yüzü feci şekilde yandı!

İHA

Erzurum’da yaşayan 11 yaşındaki Tayfun Aydın köye dedesini ziyarete gittiği sırada arkadaşlarıyla oyun oynarken ateşe atılan bir sprey kutusunun patlaması sonucu yüzünün tamamı yandı. Küçük çocuk tedavi altına alındı

sprey kutusu patladı

Erzurum’un Yoncalık Mahallesi'nde yaşayan Hatice Aydın’ın 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Tayfun Aydın’ın dedesiyle Söğütlü köyüne gitti. Çocuklar, burada arkadaşlarıyla oyun oynarken yanan ateşin içerisine boş olduğu düşündükleri sprey kutusunu attı. Bir anda şiddetli bir şekilde patlayan sprey kutusu, o sırada ateşe yakın olan Tayfun Aydın’ın yüzüne yapıştı.

 

YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİ EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre ateşin yüz bölgesini sarması üzerine koşmaya başlayan Aydın’a ilk müdahaleyi köy halkı yaptı. Ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Aydın ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üniversitesi Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedavisi devam eden Aydın’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Fakat tüm yüzü yanan Aydın’ın eski haline dönmesi için 1 yıl güneşten ve sakıncalı besinlerden uzak durması gerek.

"KORKUNCA KOŞMAYA BAŞLADIM"

Olayı anlatan Tayfun Aydın, sprey kutusu patladığında korkudan koşmaya başladığını ifade ederek, "Köyde dedemin yanındaydım. Arkadaşlarım oyun oynuyordu yanlarına gittim. Bir anda sprey kutusu boya patladı. Korkunca koşmaya başladım. Sonra hastaneye geldik” dedi.

"BİR YIL GÜNEŞE ÇIKMAYACAK"

Annesi Hatice Aydın ise "Sprey patlamış, patlayınca direk yüzüne yapışmış. Tayfun kendisi sökmüş yüzünden. Hastanede ben gördüğümde yüzünde halen parçalar vardı. Dudakları falan hep yandı yüzü halen şiş durumda. Pazartesi taburcu olacağız, sonra evde tedavisi devam edecek. Güneşe çıkarmayacağız ve krem kullanacağız. Dikkat edersek bir sorun olmayacak. Bu benim her şeyim 6 yıldır babaları yok biz beraber hayata tutunuyoruz. Hiçbir çocuğun eline böyle şeyler verilmesin” dedi.

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