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        Haberler Bilgi Magazin Squid Game 2. sezon tarihi açıklandı! Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

        Squid Game 2. sezon tarihi açıklandı!

        Netflix platformu tarafından yayınlanan ve tüm dünyada büyük ilgi gören Squid Game için yeni sezon tarihi araştırmaları devam ederken konuyla ilgili açıklama geldi. Netflix Türkiye, nerak ile beklenen Squid Game yeni sezon tarihini duyurdu. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte Squid Game yeni sezon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 19:30 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:30
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        Squid Game yeni sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. Netflix'in ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizisinden ilk fragman yayınlandı. Fragman ile yeni sezon tarihi netlik kazandı. Peki, Netflix Squid Game 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilen bilgiler...

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        SQUID GAME 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

        Netflix'in ilk sezonuyla oldukça konuşulan dizisi Squid Game'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Netflix 2. sezon tarihi belli oldu.

        Yeni sezonda Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışını konu edinen yapım, 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.

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        ''ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR''

        "Asıl oyun şimdi başlıyor." sloganı ile üç yıl aranın ardından tekrar izleyicilerle buluşacak olan yapımın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı.

        Fragmanda da başrol olan 456 numarayı vurgulayan dizi, gerilimli bir sezon ile Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

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        3. VE FİNAL SEZONU İÇİN ONAY ALDI

        Ayrıca dizi, 2. sezonun ardından 3. ve final sezonu için de onay aldı. Buna göre, dizinin hikayesi 2025 yılında sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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