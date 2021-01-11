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HaberlerSavunma SanayiSSB Başkanı Demir: 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak
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SSB Başkanı Demir: Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak." dedi

SSB Başkanı Demir: 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak
AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı"nda yaptığı açıklamalarda "2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak." dedi.

"2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek." diyen Demir, "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak." ifadesini kullandı.

İsmail Demir, "Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek." dedi.

SSB Başkanı Demir, "ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonunun ilk prototipi bu yıl çalıştırılacak." ifadesini kullandı.

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