Emekli vatandaşların bir ay dahilinde maaşlarını aldıkları günler bazı kriterler göre belirlenmektedir. Emekli maaşlarının yatırılma tarihi emekli kişinin; tahsis numarası, doğum tarihi gibi bilgilerine göre değişiklik göstermektedir.

Peki, SSK'ya (4A) kapsamında bulunan emeklilerin maaşları ayın hangi günlerinde yatırılıyor?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9 olanlar her ayın 17’sinde,

- 7 olanlara her ayın 18’inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20’sinde,

- 1 olanlara her ayın 21’inde,

- 8 olanlara her ayın 22’sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24’ünde,

- 2 olanları her ayın 25’inde,

- 0 olanlara her ayın 26’sında ödeme alırlar.