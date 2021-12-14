Türkiye'de enflasyonun yükselişi ve dövizdeki ciddi yükselişin ardından, 'Türkiye ekonomisi stagflasyona mı gidiyor?' sorusunun sorulmasına neden oldu. Çözümü en zor ekonomik dengesizlik durumu olarak görülen stagflasyon nedir? Stagflasyon'un nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte cevabı

STAGFLASYON NEDİR?

Stagflasyon, İngilizce 'Stagnation' yani durgunluk/daralma ve 'Inflation' yani enflasyon kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomik hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır.

Ekonomik krizlerin başa çıkılması zor olanlarından birisi budur. Eğer ekonomi enflasyon içinde büyümeye devam etse bir miktar büyümeden fedakarlık ederek enflasyonu düşürmek daha kolay olabilirdi. Oysa stagflasyonda bir yandan enflasyonla mücadele edecek bir yandan da ekonomiyi canlandıracak bir ekonomi politikası biçimlendirmek gerekir ki bu çok kolay bir iş değildir. Çünkü bu iki politika genelde birbiriyle çelişen politikalardır. Bu durumda iki hedefi de tutturamayacak bir politika arayışı içine girmektense bir seçim yaparak önceliği bu iki hedeften birisine vermek daha uygun olabilir.

STAGFLASYON'UN NEDENLERİ

▶ Yanlış para ve maliye politikaları,

▶ Tüketimin ve ücretlerin artması,

▶ Enerji kaynaklarının fiyatlarının yükselmesi,

▶ Para arzının üretimden fazla artması,

▶ Finansal krizler ve döviz kurlarındaki istikrarsızlıklar.

STAGFLASYON'UN SONUÇLARI

▶ Enflasyondaki artışla yatırımların yavaşlaması,

▶ Döviz kurundaki istikrarsızlık ve buna bağlı ortaya çıkan spekülatörler,

▶ Maliyetlerde ve temel geçim malzeme fiyatlarında artış,

▶ İşsizlik oranlarında artış,

▶ Hükümetlerin tüketimi azaltıcı önlemler alması