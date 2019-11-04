Ailesi sinir krizi geçirdi

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Sakarya’nın Geyve İlçesine bağlı Safibey Mahallesinde yaşayan Musa Yavuz Adlı, sabah saatlerinde evdeki av tüfeğini alarak evden ayrıldı. Bir süre geri dönmeyen oğlunu aramak için dışarı çıkan Baba Ramazan Adlı, kendilerine ait bahçedeki zeytin ağacının altında oğlunu hareketsiz yatarken buldu. Durumu 112 ve Jandarma’ya bildiren Baba Ramazan Adlı’nın yakınları da olay yerine geldi. 112 ekiplerince tarafından yapılan ilk incelemede Musa Yavuz Adlı’nın hayatını kaybettiği tespit edilirken aile ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Geyve Cumhuriyet Savcısı talimatıyla Genç Stajyer Avukat Musa Yavuz Adlı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan Adli Tıp Merkezine götürülürken Jandarma yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.