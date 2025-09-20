Stanimir Stoilov: Futbol tarzımız agresif, baskıya dayalı ve dinamik!

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Akıllı oynadıklarını belirten Stoilov, "İlk golü ardından ikinci golü de hızlı bulduk ve bu bizim stratejimizde bazı değişikliklere gitmemize yol açtı. Bu dakikadan itibaren daha fazla orta alanı kapatarak orada rakibe fırsat vermeyerek oynamaya başladık. Kontra atakları kovaladık. Hızlı santraforlarımızı kullanmak istedik ve bu plan işe yaradı. Beşiktaş gerçekten tehlikeli bir takım ve 1 saniye bile orada konsantrasyonumuzu kaybederseniz hemen tehlikeye yaratabiliyorlar. Hemen kalenizde golü görmenize neden olabiliyor. Bütün maç boyunca çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Stoilov, santraforların formlarını ilerletmesi gerektiğini, bugün çok fazla gol kaçırdıklarını ve maçı daha önce koparabileceklerini aktardı.

Göztepe'nin disiplinli, organize ve bütün oyuncuların taktiksel kuralları takip ettiği bir oyun oynadığı ifade eden Stoilov, bunun da kendilerine başarıyı getirdiğini anlattı.