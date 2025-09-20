Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Futbol tarzımız agresif, baskıya dayalı ve dinamik! - Göztepe Haberleri

        Stanimir Stoilov: Futbol tarzımız agresif, baskıya dayalı ve dinamik!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçta çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 00:06 Güncelleme: 20.09.2025 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Futbol tarzımız agresif ve dinamik!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

        Akıllı oynadıklarını belirten Stoilov, "İlk golü ardından ikinci golü de hızlı bulduk ve bu bizim stratejimizde bazı değişikliklere gitmemize yol açtı. Bu dakikadan itibaren daha fazla orta alanı kapatarak orada rakibe fırsat vermeyerek oynamaya başladık. Kontra atakları kovaladık. Hızlı santraforlarımızı kullanmak istedik ve bu plan işe yaradı. Beşiktaş gerçekten tehlikeli bir takım ve 1 saniye bile orada konsantrasyonumuzu kaybederseniz hemen tehlikeye yaratabiliyorlar. Hemen kalenizde golü görmenize neden olabiliyor. Bütün maç boyunca çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Stoilov, santraforların formlarını ilerletmesi gerektiğini, bugün çok fazla gol kaçırdıklarını ve maçı daha önce koparabileceklerini aktardı.

        Göztepe'nin disiplinli, organize ve bütün oyuncuların taktiksel kuralları takip ettiği bir oyun oynadığı ifade eden Stoilov, bunun da kendilerine başarıyı getirdiğini anlattı.

        Rakiplerin kendileriyle ilgili pozitif şeyler söylemelerinin güzel olduğunu dile getiren Stoilov, şöyle devam etti:

        "Kesinlikle bizim potansiyelimiz bunun çok daha üzerinde ve bunu yapabiliriz. Özellikle topla çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Aynı zaman fiziksel olarak çok daha iyi olabileceğimize inanıyorum ve daha önce de belirttiğim gibi bazı pozisyonlarda özellikle rekabeti arttırmamız gerekiyor. Bazı oyuncularımızın formlarını arttırmaları gerekiyor. Farklı bir tarzımız var. Bizim futbol tarzımız daha agresif ve baskıya dayalı, dinamik. Bütün seçimlerimizi buna göre yapıyoruz ve bu futbol tarzının özellikle Türkiye'de birçok takıma karşı sıkıntı yarattığını düşünüyorum."

        Stoilov, bu yaz kulübün iyi transferler yaparak finansal anlamda iyi duruma geldiğini ve oyuncuların piyasa değerlerini artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya ve Muğla'da yangın
        Antalya ve Muğla'da yangın
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'de"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'de"
        Beşiktaş - Üsküdar motoru, kargo gemisi ile çarpıştı
        Beşiktaş - Üsküdar motoru, kargo gemisi ile çarpıştı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"