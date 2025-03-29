Stanimir Stoilov: Kendi oyunumuza yakınız

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmayı değerlendirdi.

"KENDİ OYUNUMUZA YAKINIZ"

Stoilov'un maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Trabzonspor ile zor bir maç olacağını söylemiştim ve öyle oldu. Takımda bazı değişiklikler vardı. Yenil yıldan önce ve sonra önemli sakatlıklar yaşadık. Kendi coşkulu oyunumuza kavuşmak için iyi bir yoldayız, buna çok yakınız. Önemli pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Şu anda öz güven eksikliği yaşıyoruz ama bunu kazanacağız. Trabzonspor deplasmanında 1 puan da önemli ama önemli olan kendi istediğimiz futbolu oynamak."