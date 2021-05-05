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'Stanpolites' Borusan Sanat'ta

Evrim Demirel Trio’nun Borusan Müzik Evi için kaydettiği “Stanpolites” başlıklı projesi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da borusansanat.tv’de müzikseverlerle buluşacak.

'Stanpolites' Borusan Sanat'ta

 

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicilerine ulaşmaya devam eden Borusan Sanat, ağırladığı birbirinden değerli solist ve şefler ile bu hafta da keyifli bir program hazırladı.
8 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da borusansanat.tv’de, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların İstanbul’da buluştuğu, geleneksel müzikal unsurları yeni bir bakış açısıyla yorumlayan Evrim Demirel Trio, Borusan Müzik Evi’nde seyircisi ile buluşuyor.

Caz ve klasik müziğin en yetenekli isimlerinden biri olan besteci ve caz piyanisti Evrim Demirel, Alman kontrabasçı Andreas Metzler ve İtalyan davulcu Riccardo Marenghi’nin yer aldığı üçlü; “Stanpolites” başlıklı konserinde, bir araya geldikleri şehir olan İstanbul’un multi-kültürel yapısının yansımalarını, Osmanlı motifleri ve kolektif kompozisyonlar ile çağdaş bir bakış açısıyla yorumluyor.
Konser öncesinde Evrim Demirel Trio’nun Back On Stage ile gerçekleştirdiği keyifli söyleşi borusansanat.tv’de yayında olacak.

BİFO’nun Daimi Konuk Şefi Hahn’dan iki konser, borusansanat.tv’de!

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO),9 Mayıs Pazar günü saat 11.30’da borusansanat.tv’de Amerikan modernizm ve transandantalizmin müzikteki öncü bestecisi Charles Ives’ın Three Places in New England yapıtıyla konserine başlıyor. BİFO’nun Ekim ayından itibaren daimi konuk şefi olacak Patrick Hahn’ın yönettiği, “BİFO ile Başyapıtlar-II” başlığını taşıyan bu konser, Beethoven’ın müziğindeki dramatik ve isyankâr karakter özelliklerini mükemmel bir şekilde yansıtan; 7. Senfoni ile tamamlanacak.

Patrick Hahn yönetimindeki bir diğer konser olan “Gelenekten Geleceğe” bu hafta da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. 9 Mayıs’a kadar borusansanat.tv’de yayınlanmaya devam edecek konserde 20. yüzyılın müzik dilini belirleyen iki dev isim olan Anton von Webern ve Benjamin Britten’ın yapıtları, tüm zamanların ilham perisi Mozart’ın ünlü “Linz” Senfonisi ile birleşiyor.
Her iki BİFO konserinin öncesinde ise müzik yazarı Serhan Bali konser öncesi sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak.

Joost Lijbaart, Borusan Müzik Evi’nde!

Borusan Klasik radyonun sevilen programı “Borusan Müzik Evi”, çağdaş müzik ve disiplinlerarası performansları dinleyicilerine sunmaya devam ediyor. 7 Mayıs Cuma günü saat 23.00’te davulcu ve caz bestecisi Joost Lijbaart, daha önce yayınlanan ve büyük beğeni toplayan programı için hazırladığı seçkisi bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.


ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

08 Mayıs 2021 Cumartesi 19.30

“STANPOLITES”

Evrim Demirel piyano

Andreas Metzler kontrbas

Riccardo Marenghi davul

 

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

09 Mayıs 2021 Pazar

11.00 Konser Öncesi Söyleşi: Serhan Bali

“BİFO İle Başyapıtlar-II”

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Patrick Hahn şef

IVES Three Places in New England, S.7 (Vers.2- 1916; Rev. 1929)

BEETHOVEN 7. Senfoni, La Majör, Op. 92

 

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

09 Mayıs 2021 Pazar

11.00 Konser Öncesi Söyleşi: Serhan Bali

“Gelenekten Geleceğe”

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Patrick Hahn şef

WEBERN Passacaglia (Düzenleme: Wagendristel)

MOZART 36. Senfoni, Do Majör, KV 425, “Linz”

BRITTEN Frank Bridge’in Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler, Op. 10

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