Starbucks ABD'deki bazı mağazalarını kapatıyor 0:00 / 0:00

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Starbucks, ABD'nin Los Angeles, Seattle ve diğer büyük şehirlerdeki 16 mağazasını güvenlik endişelerini sebebiyle kapatacağını duyurdu.

Starbucks sözcüsü, Seattle'da altı, Los Angeles'da altı, Portland'da iki, Philadelphia'da bir ve Washington DC'de bir mağazanın kapanacağını doğruladı.

Çalışanlara gönderilen mektupta, şirketin "güvenli, misafirperver ve nazik bir yer yaratmaya" öncelik verdiği belirtildi.

Yöneticiler, mağazalarının akıl sağlığı ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili sorunlara alışık olmadığını söyledi.

Starbucks, çalışanların güvenliğini sağlamak için diğer mağazalarda da ayarlamalar yapabileceğini açıkladı. Kapanan mağazalardaki çalışanların yakındaki mağazalara atanma talebinde bulunabileceğini aktarıldı.

Diğer yandan şirket, mağazaların kapatma kararının sendikalaşma çalışmalarıyla ilgisi olmadığını söyledi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.