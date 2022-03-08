Starbucks, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurdu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ikinci haftasında sona gelinirken, dünyanın birçok ülke ve kurumunun yaptırımlarına Starbucks da katıldı.

Kahve devi Starbucks Corp, ürünlerinin sevkiyatı ve lisans sahipleri tarafından işletilen kafeler de dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

RUSYA'DAN ÇEKİLEN FİRMALAR

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's , Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Alman lüks otomobil üreticisi BMW ile Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracaklarını duyurdu.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, Alman lüks otomobil üreticisi Audi, İngiliz lüks otomobil üreticileri Jaguar, Land Rover ve Aston Martin de bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına araç sevkiyatını askıya aldıklarını bildirdi.

İsveçli mobilya firması IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı.

Amerikan kargo devleri FedEx ve UPS de Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatları askıya aldıklarını duyurdu.

Büyük spor giyim markası Adidas, Rusya Futbol Birliği ile olan ortaklığını askıya aldı. Nike, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.