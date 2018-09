“Enerji, Çevre & Tarım”, “Sağlık & Biyoteknoloji”, “IoT, Robotik & Endüstri 4.0” ve “Yapay Zeka & Veri Yönetimi” kategorilerinde başvuru toplayacak yarışma için Türkiye’den de bilim ve teknoloji odaklı inovatif start-up başvuruları kabul ediliyor.

Yarışmanın kazananları 100 bin euro’luk hissesiz fon, Hello Tomorrow Türkiye’nin 11 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek zirvesine ve 14 – 15 Mart 2019 tarihlerinde Hello Tomorrow’un Paris’te düzenleyeceği global zirveye katılarak ürünlerini sergileme ve yüksek oranda değer artırma imkânı kazanıyor.

Kazananlar ayrıca fon bulma, bilim ve teknoloji alanının uzman isimleri ile buluşma, Türkiye’nin lider mentör ağı Mentors Network Turkey’den mentörlük, ABD’nin lider üniversitelerinden online kurslara katılma, 15’den fazla ulusal ve uluslararası VC yatırımcı karşısına çıkma ve sunum yapma şansına sahip oluyor. Başvurular https://hello-tomorrow.org/ startups sayfası üzerinden kabul ediliyor.

Dünyanın “Deep-tech Davos’u” Paris’te!

Farklı kategorilerdeki deep-tech girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 2013 yılından beri düzenlenen zirveye toplamda 13.000, geçtiğimiz yıl ise 110 ülkeden 4000 başvuru yapıldı. Daha önceki yıllarda kazanan girişim sahiplerinin 250 milyon doları aşkın yatırım aldığı yarışmaya başvuranların, girişimcilik ağının etkin isimleri ile tanışma ve fon kazanma şansı yakaladığı öne çıkan diğer fırsatları ise şöyle:

400’ü aşkın C seviye yönetici ile tanışma, startup’ların ürünlerini onlara sergileme/tanıtma şansı: Servier, L'Oréal, Novartis, GSK, DSM, Solvay, ESA, Ariane, Airbus, KLM, Thales, Honda, Bridgestone, Philips, Google, IBM, Deutsche Telekom, Danone, Nestlé,

150 VC (Venture Capital – Risk Sermayesi): Accel, Atomico, Thiel Capital, Lakestar, Balderton, Cathay Capital, Ecomachine Ventures, Novo, Sofinnova, MPM

50 CVC (Corporate Venture Capital – Kurumsal Girişim Sermayesi): Johnson&Johnson, Merck, Pfizer, Bayer, Siemens, Bosch, Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi), GE Ventures, Airbus, Total

Bu yıl uluslararası çapta, 12 kategoriden start-up’ların başvurularını kabul edecek yarışmadan, 500 start-up finalist olarak seçilecek. Türkiye’den geçtiğimiz yıl ilk defa aralarında Evolt, Bead ve Orthocomfy’nin yer aldığı 3 Türk start-up global çapta en iyi 500 projenin arasında yer almıştı.

Türkiye’de iki senedir faaliyet gösteren Hello Tomorrow Türkiye’nin bu sene ülke çapında düzenlediği bu özel yarışma ile “Hello Tomorrow Global Challenge” için başvuran Türk girişimciler, Hello Tomorrow Türkiye Finali için de başvurmuş sayılacak.

Sonuçlar 25 Eylül’de açıklanacak

Türkiye’den “Enerji, Çevre & Tarım”, “Sağlık & Biyoteknoloji”, “IoT, Robotik & Endüstri 4.0” ve “Yapay Zeka & Veri Yönetimi” olmak üzere 4 kagetoride başvuruların kabul edildiği ve değerlendirmelerin Hello Tomorrow’un bilim insanlarından ve yatırımcılardan oluşan jürisi tarafından yapılacağı yarışmanın Türkiye ayağında en iyi 20 start-up seçilecek ve 25 Eylül 2018 tarihinde ilan edilecek.

Türkiye finalinde seçilen 20 start-up 10 hafta sürecek olan ve aralarında dünyaca ünlü UCLA Anderson School of Management başta olmak üzere alanlarında öncü kurumlardan 3 aşamalı eğitim programına katılacak. Hello Tomorrow Türkiye bugün Türkiye’nin 60’tan fazla TTO, kuluçka ve hızlandırma merkezleri ile ekosistem partnerliği içerisinde. Ayrıca Hello Tomorrow Türkiye, yarışmanın kazananları için, Türkiye’nin öncü akademisyenlerinin içinde olduğu bir teknik kadro oluşturdu.

Bu bağlamda, start-up’ların ürünlerini piyasaya yerleştirme aşamasında destek olacak olan bilim tabanlı teknik eğitim, mesleki eğitim ve mentorlük günlerine dayalı programı başarıyla tamamlayarak 11 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek Hello Tomorrow Türkiye Zirvesi’nde jüri tarafından seçilen ve kategori birinciliklerini elde eden 4 start-up, 14 – 15 Mart 2019 tarihlerinde Paris’te düzenlenecek olan global zirveye davet edilecek.

Hedef teknoloji transferini artırmak!

Kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin yerli teknoloji üretim stratejisi kapsamında hareket eden Hello Tomorrow Türkiye’nin Kurucusu Timur Topalgökçeli yarışmaya başvurmak için 3 ana sebebin altını çizdi: “Hello Tomorrow Türkiye olarak, Türkiye’deki girişimci zihinlerin üretkenliğine destek vererek, yine Türkiye ekonomisi için katma değer yaratıyoruz. Girişimcilerin ihtiyacı olan teknik ve bilimsel network, kurumsal yatırımcılarla buluşturma ve fon teşviklerini uluslararası alanda sağlıyoruz. Teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonları teşvik ederken; Türkiye’deki teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminin gelişmesini ve teknoloji transferinin artırılmasını, fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara ve bu girişimcilerin bilgi ve becerilerini ticarileştirerek ekonomiye reel bir değer katmasına destek oluyoruz.”

Program hakkında bilgi ve önemli tarihler:

Hello Tomorrow Global Challenge son başvuru tarihi: 14 Eylül 2018

Hello Tomorrow Türkiye finalistlerinin ilan edilmesi: 25 Eylül 2018

Hello Tomorrow Global Challenge top 500’ün ilan edilmesi: 24 Ekim 2018

Hello Tomorrow Türkiye finalist eğitimleri: Ekim – Kasım 2018

Hello Tomorrow Türkiye Mentor Günleri: Kasım 2018

Hello Tomorrow Türkiye Zirvesi – Türkiye’den kazanan girişimcilerin katılımı: 11 Aralık – 2018

Hello Tomorrow Global Challenge finalistlerin ilan edilmesi: 8 Ocak 2019

Hello Tomorrow Global Yatırımcı Günü: 13 Mart 2019

Hello Tomorrow Global Zirvesi: 14 – 15 Mart 2019



Projenin/Proje sahibinin; Kimler / hangi proje sahipleri başvurabilir?

Yeni bir teknoloji geliştirmesi veya mevcut teknolojiye yeni bir inovasyon katkısı sağlaması,

Bilimsel geçerliliğe sahip olması, prototip mevcudiyeti bulunması,

Minimum iki kişiden oluşan takımı olması,

Büyük bir şirketin bir parçası olmaması

Erken aşamada olması,

15 yıl içerisinde piyasada ekonomik varlığının tahmin edilebilir olması,

Hedeflenen sektörde sosyal veya ekolojik açıdan güçlü bir etki potansiyeline sahip olması

