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Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri 2021 saat kaçta?

Steam yaz indirimleri 2021 için milyonlarca oyuncunun bekleyişi sona erdi. Her sene yaz indirimi konseptiyle takipçilerinin karşısına çıkan Steam indirim günleri tarihi belli oldu. Peki, Steam yaz indirimleri Türkiye saati ile kaçta başlayacak? İşte Steam yaz indirimleri saati...

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İndirim dönemi temasının "cinayet gizemi" olması yalnızca bu tarzda oyunların indirime gireceği anlamına gelmiyor elbette. Daha önceki indirimlerde olduğu gibi birçok oyun indirime girecektir. Bu tema yalnızca Steam'in gideceği ufak bir tema değişikliği ve ufak küçük hediyeler anlamına geliyor. Elbette başka sürprizler de olabilir.

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