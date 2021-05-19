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Stellar Lumens (XLM) coin yükselir mi? Stellar Lumens (XLM) nedir?

Altın, Dolar, Euro'dan sonra şimdilerin popüler yatırım araçlarından kripto paralar araştırılıyor. Kripto para piyasalarını takip edenlerin yakından tanıdığı ama kripto parayla yeni ilgilenmeye başlayanların merak ettiği Stellar Lumens (XLM) coin araştırılıyor. Stellar Lumens (XLM) nedir? Stellar Lumens (XLM) coin yükselir mi?

Stellar Lumens (XLM) coin yükselir mi? Stellar Lumens (XLM) nedir?

Son günlerde pek çok coinin hızla yükselişe geçiyor olması kripto paralara olan ilgiyi arttırdı. Yatırım yapmak ve coin satın almak isteyen kullanıcılar Stellar Lumens (XLM) coin yükselir mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Kripto para piyasasının dikkat çeken coinelrinden Stellar Lumens (XLM) coine dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

STELLAR LUMENS (XLM) COİN NEDİR?

Stellar veya Stellar Lumens açık kaynaklı, merkezi olmayan bir kripto para birimidir. Joyce Kim ve Jed McCaleb tarafından 2014 yılında kurulan bir açık ağdır. Bitcoin ve Ethereum gibi Stellar da ağı senkronize tutmak için blok zincirine güvenir.

Stellar, her türlü para türünün dijital temsillerini oluşturmayı, göndermeyi ve ticaretini mümkün kılan (dolarlar, pesolar, bitcoin, hemen hemen her şey) bir sistemdir. Dünyanın tüm finansal sistemlerinin tek bir ağ üzerinde birlikte çalışabilmesi için tasarlanan Stellar piyasaya sürüldükten bir sene sonra sistemin coini olarak bilinen Lumens oluşturulmuştur.2015'te kullanıma sunulan Stellar ağı o zamandan beri 4 milyondan fazla bireysel hesap tarafından yapılan 450 milyondan fazla işlemi gerçekleştirdi. Stellar ağı kullanıcılarının içinde büyük kurumsal şirketler ve tek geliştirici girişimler kadar küçük şirketler, parayı hareket ettirmek ve yeni pazarlara erişmek isteyenler de var.

Mayıs ayı içinde ve özellikle son birkaç gündür %4'lük bir değer kaybı yaşayan Stellar Lumens (XLM) yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu.

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