Stephen Graham tören sonrası Altın Küre ödülünü kaybetti

'Adolescence' dizisiyle tanınan Stephen Graham, bu yılki Altın Küre Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandıktan sadece birkaç saat sonra ödülünü kaybettiğini açıkladı.

Eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan oyuncu, 'Adolescence' dizisindeki performansıyla ödüle layık görülmüştü. Bu, dizinin o gece kazandığı dört ödülden biriydi.

Stephen Graham, 'Adolescence' dizisinde Owen Cooper ile baba-oğul rolündeydi

Bir radyo programına konuk olan oyuncu, ödül töreni sonrası uçağa yetişmek için çok acele ettiğini, daha sonra, Altın Küre ödülünün bulunduğu bavulunun uçağa yüklenmediğini fark ettiğini anlattı. "Los Angeles'tan doğrudan Madrid'e gitmek zorunda kaldım, çünkü ertesi gün sette olmam gerekiyordu.

REKLAM

Uçağa yetişmek için 35 dakikam vardı" diyen oyuncu, "Uçaktan inerken bir kadın beni merdivenlerden aşağı indirdi, bir arabaya bindirdi ve pistin karşısına götürdü. Ama aklımdan geçen tek şey şuydu: Sonuç alamayacağım" ifadesini kullandı.

Görevlilerin kendisine çantasının bulunacağını söylediğini, ancak bunun hemen o gün gerçekleşmediğini anlatan 52 yaşındaki İngiliz oyuncu, kaybettiği ödülüne iki gün sonra kavuştu.