Sterling'in gözü Carabao Kupası'nda

İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen İngiliz futbolcu Raheem Sterling, kariyerindeki 6. Carabao Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkacak. 29 yaşındaki yıldızın hedefi 6. kupasını kazanmak.

5 CARABAO KUPASI KAZANDI

29 yaşında olan Raheem Sterling, 2016, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılların da Manchester City kulubünde Carabao Kupasını kazanmayı başardı.

Oyuncu Chealse ile 2023-2024 sezonunda da tekrardan kupayı kazanmak istiyor, kupayı kazanırsa eski takım arkadaşları Sergio Aguero ve Fernandinho ile kupa sayısını eşitlemiş olacak.

The Sun'ın haberine göre; Sterling şunları söyledi: "Bunu başarmak çok büyük bir başarı olacak. Bu zevke sahip olduğunuzda her zaman daha fazlasını istersiniz.

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Oyuncu Anfield stadyumunda Chelsea formasını terletecek. Futbolcunun büyüdüğü ev ile stadyum arasında bir kaç metre mesafe olduğundan dolayı evinde kupa kazanmaya gidiyor.