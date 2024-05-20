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        Haberler Dünyadan Steve Buscemi'ye yumruğun bedeli 50 bin dolar - Magazin haberleri

        Steve Buscemi'ye yumruğun bedeli 50 bin dolar

        Ünlü oyuncu Steve Buscemi'ye yolda yumruk atan bir evsize 50 bin dolar kefalet bedeli biçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:20
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        New York'ta sokakta yürüdüğü esnada ünlü oyuncu Steve Buscemi'nin yüzüne yumruk atan kişi önceki gün tutuklanmıştı. 8 Mayıs'ta gerçekleşen olayda 66 yaşındaki oyuncu gözünden yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

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        50 yaşında bir evsiz olduğu öğrenilen Clifton Williams adlı saldırgan, ikinci derece saldırıyla suçlandı. Sanık cumartesi günü mahkemeye çıkarıldı. Hâkim, kefalet bedelini 50 bin dolar olarak belirledi.

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        Sanığın kendisi adına konuşabilecek bir avukatının olup olmadığı bilinmiyor. Şüphelinin perşembe günü tekrar mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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        Suç duyurusunda saldırganın aynı gün iki kişiye yumruk attığı iddia edildi ancak yetkililer, bu kişilerin isimlerini vermedi. Ayrıca Buscemi'ye yapılan saldırının güvenlik kamerasına kaydedildiği de belirtildi.

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        Mart ayında Buscemi'nin 'Boardwalk Empire' dizisindeki rol arkadaşı Michael Stuhlbarg de farklı bir yabancı tarafından saldırıya uğramıştı. İddiaya göre saldırgan, Manhattan Central Park'ta Stuhlbarg'in ensesine taşla vurmuştu.

        #Steve Buscemi
        #yumruk
        #Saldırı
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