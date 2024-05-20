Steve Buscemi'ye yumruğun bedeli 50 bin dolar
Ünlü oyuncu Steve Buscemi'ye yolda yumruk atan bir evsize 50 bin dolar kefalet bedeli biçildi
New York'ta sokakta yürüdüğü esnada ünlü oyuncu Steve Buscemi'nin yüzüne yumruk atan kişi önceki gün tutuklanmıştı. 8 Mayıs'ta gerçekleşen olayda 66 yaşındaki oyuncu gözünden yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.
50 yaşında bir evsiz olduğu öğrenilen Clifton Williams adlı saldırgan, ikinci derece saldırıyla suçlandı. Sanık cumartesi günü mahkemeye çıkarıldı. Hâkim, kefalet bedelini 50 bin dolar olarak belirledi.
Sanığın kendisi adına konuşabilecek bir avukatının olup olmadığı bilinmiyor. Şüphelinin perşembe günü tekrar mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Suç duyurusunda saldırganın aynı gün iki kişiye yumruk attığı iddia edildi ancak yetkililer, bu kişilerin isimlerini vermedi. Ayrıca Buscemi'ye yapılan saldırının güvenlik kamerasına kaydedildiği de belirtildi.
Mart ayında Buscemi'nin 'Boardwalk Empire' dizisindeki rol arkadaşı Michael Stuhlbarg de farklı bir yabancı tarafından saldırıya uğramıştı. İddiaya göre saldırgan, Manhattan Central Park'ta Stuhlbarg'in ensesine taşla vurmuştu.