Steve Carrel postacı, Jennifer Aniston pazarlamacı! Hollywood yıldızlarının ünlü olmadan önceki meslekleri sizi çok şaşırtacak!

Hollywood yıldızlarını, ünlü müzisyenleri veya spor dünyasının dev isimlerini yalnızca sahnede, ekranda ya da sahada görmek mümkün. Ancak bir zamanlar onlar da tıpkı bizler gibi gündelik işlerde çalışarak hayatlarını kazanmaya çalışıyordu. Şimdi servet içinde yaşayan birçok ünlü ismin, şöhrete kavuşmadan önce bambaşka işlerde çalıştığını öğrenmek sizi şaşırtabilir. Kimi dondurma satıyordu, kimi inşaatta çalışıyordu! İşte ünlülerin göz kamaştıran kariyerlerinden önce yaptıkları şaşırtıcı meslekler...

BRAD PITT – TAVUK MASKOTU VE ŞOFÖR

Hollywood'un en yakışıklı aktörlerinden biri olan Brad Pitt, sinema dünyasına adım atmadan önce birçok farklı işte çalıştı. Pitt, ünlü olmadan önce bir fast-food restoranında dev bir tavuk kostümü giyerek müşterilere broşür dağıtıyordu. Ayrıca ünlü olmadan önce şoförlük de yaparak geçimini sağlamıştı.

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HUGH JACKMAN – BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

X-Men serisinin efsanevi Wolverine’i Hugh Jackman, üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre boyunca beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştı. Öğrencileriyle oldukça iyi bir iletişimi olan Jackman, oyunculuk kariyerine yönelmeden önce spor eğitimi verdi.

MEGAN FOX – SMOOTHIE DÜKKÂNI MASKOTU

Transformers filmiyle yıldızı parlayan Megan Fox, genç yaşlarında bir smoothie dükkânında çalışıyordu. Ancak işi sadece içecek hazırlamak değildi! Fox, bazen dev bir meyve kostümü giyerek dükkânın tanıtımını yapıyordu.

CHANNING TATUM – ÇATI KAPLAMA USTASI

Başarılı oyuncu Channing Tatum, gençlik yıllarında inşaat sektöründe çalışıyordu. Çatı kaplama işinde çalışan Tatum, fiziksel olarak oldukça zorlayıcı bir iş yapmasına rağmen kariyerinde ilerlemek için hiç durmadan çalıştı.

JENNIFER ANISTON – TELEFONLA PAZARLAMA TEMSİLCİSİ

Friends dizisiyle büyük bir çıkış yapan Jennifer Aniston, oyunculuk kariyerinden önce telefonla pazarlama işinde çalışıyordu. İnsanları arayıp onlara ürün satmaya çalışan Aniston, bu işte pek başarılı olamadığını itiraf etmiştir.

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HARRISON FORD – MARANGOZLUK

Star Wars ve Indiana Jones serilerinin yıldızı Harrison Ford, Hollywood’da tutunamadan önce marangozluk yaparak hayatını kazanıyordu. Aslında bu iş, onun oyunculuk kariyerinin başlamasına yardımcı oldu. Çünkü marangozluk yaptığı sırada yönetmenlerle tanışma fırsatı buldu.

BEYONCÉ – KUAFÖR SALONUNDA SÜPÜRGECİ

Müzik dünyasının kraliçesi olarak anılan Beyoncé, çocukken annesinin kuaför salonunda çalışıyordu. Görevi ise yerdeki saçları süpürmekti! Beyoncé, küçük yaşlardan itibaren çalışma disiplinini bu sayede kazandığını söylüyor.