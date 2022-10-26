Steven Gerrard kimdir?

Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile yollarını ayırmasından sonra siyah-beyazlıların gündeminde yeni teknik direktörün kim olacağı soruları yer almaya başladı. Bu kapsamda Steven Gerrard'ın adı Beşiktaş ile anılır oldu. İşte ünlü teknik direktörün hayatı ve biyografisi...
STEVEN GERRARD KİMDİR?
30 Mayıs 1980'de İngiltere'nin Liverpool vilayetine bağlı Whiston ilçesinde doğan Steven Gerrard, orta saha pozisyonunda oynuyordu. Ünlü isim şu an kariyerini teknik direktör olarak devam ettiriyor. Küçük yaşlardan beri futbol oynayan ünlü isim, 9 yaşındayken Liverpool'un altyapısına transfer olmuştur. 2015'e kadar Anfield Road'da kalan Gerrard, takımında sayısız başarılara imza atmıştır. Ünlü isim 2017 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır.
STEVEN GERRARD HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Liverpool ve Los Angeles Galaxy formalarını giyen Steven Gerrard, profesyonel futbol kariyeri boyunca 749 maça çıktı, 191 gol atıp 168 asist yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Beşiktaş'ın görüşmeleri sona erdiğinde ve açıklama geldiğinde eşzamanlı olarak haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.
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