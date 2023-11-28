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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Stevie Awards’ta 13 ödül kazandı - İş-Yaşam Haberleri

        Stevie Awards’ta 13 ödül kazandı

        Lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri pazarlarının global şirketlerinden Kordsa, iş dünyasının önemli organizasyonları arasında yer alan Stevie Awards'ta 13 ödüle birden layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:31
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        Stevie Awards'ta 13 ödül kazandı
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        Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, insan kaynakları alanında sürdürülebilirlikten yetenek yönetimine, işe alım uygulamalarından fırsat eşitliğine kadar olan tüm çalışmalarıyla bu yıl da küresel anlamda iş dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Stevie Awards for Great Employers (SAGE) tarafından ödüllendirildi. ‘Hayatı Güçlendirmek’ vizyonuyla bugün 4 kıtada 13 üretim tesisiyle çalışmalarını yürüten Kordsa, 2022 yılında gerçekleştirdiği başarılı insan kaynakları uygulamalarıyla 5 ödül aldığı Stevie Awards’dan, 2023 yılında ise farklı kategorilerde 13 ödüle layık görüldü.

        TÜRKİYE’DEN EN ÇOK ÖDÜL KAZANAN ŞİRKET OLDU

        “Kordsa’nın 50. yaşını kutladığımız bu özel yılda hedeflerimize ulaşmamızdaki en büyük gücümüz insan kaynağımız” diyen Kordsa İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eray Karaduman, “Hayattan ilham alıp, hayatı güçlendirme hedefimizle, gelişim odaklı bir çalışan deneyimi sunuyoruz. Genç yeteneklere Kordsa’da iyi bir çalışma ortamı sağlıyor, bilgi ve becerilerini güçlendiren projelere imza atıyoruz. Sabancı Holding ve Kordsa iş birliğiyle düzenlediğimiz global liderlik ve yetenek geliştirme programları ile her düzeyden çalışanın kariyer gelişimine katkıda bulunup, şirketimizin geleceği için potansiyel sahibi insan kaynağına erişimini artırıyoruz. Bu çalışmalarımızda global alandaki en prestijli organizasyonlardan biri olan Stevie Awards’dan 13 ödül ile dönmek gurur verici. Yine 2023 yılında, Brandon Hall Group Excellence Awards'ta kazandığımız 25 ödülün ardından Stevie Awards tarafından da Türkiye’yi temsilen en çok ödül kazanan şirket unvanını aldığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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