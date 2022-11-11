Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında güncellemeye gidileceğini açıklaması otomobil alacaklar arasında önemli bir beklenti doğurdu. Maliye Bakanlığı araçların fiyatı ve motor hacmine göre yüzde 45'ten yüzde 220'ye varan oranlarda ÖTV oranları belirliyor. Tabii ki fiyatı ve motor hacmi en düşük olandan en yüksek olana doğru ÖTV oranları değişiyor. Tablomuzda bu oranları bulacaksınız. Daha önceki dönemlerde Maliye'nin yüzde 45'ten başlayan tablosu kurda olağanüstü yükseliş olduğu için araç fiyatları çok artınca yüzde 80'de başlar hale geldi. 2 model hariç en ucuz otomobilin ÖTV'si yüzde 80'den başlamak zorunda kaldı. işte bu durumu düzeltmek için Maliye verginin üzerinden hesaplandığı matrahı artırdığında vergi oranı da doğal olarak düşecek.

Bir çok aracın yüzde 80'e çıkan ÖTV matrahının artırılarak verginin düşürüleceğine dair haberi de ilk olarak biz vermiştik. Bakan Nebati dün bu haberimizi doğruladı. Peki Bakan Nebati'nin verdiği müjde nasıl uygulanacak ve ne zaman hayata geçecek?

GALERİCİNİN CEBİNE KALSIN İSTENMİYOR

Öncelikle şunu belirtelim bakanlık, matrah artırımı ile vergi indiriminin vatandaşa yaramasını istiyor. Bunun içinde stoğu olan araç tiplerini inceliyor. Araç tiplerinden kasıt da verginin bir belirleyicisi olan motor hacimleri ve baz fiyatlar. ÖTV matrahı inip vergi oranı düşünce bu tutarın galericilerin cebine kalmasını istemiyor. Bu nedenle stoğu olan ve gerçekten vatandaşa satışı yapılabilecek araçlar mercek altında. Bu yolla vatandaşın satın aldığı aracın ÖTV'si düşebilecek. Ancak sektör yetkilileri hiç bir marka ve modelde stok olmadığını belirtiyor. Maliye araçların ithal edildiği veya üretildiği tarihten itibaren kaydını tuttuğu için bakanlı ile sektörün 'stok'tan anladığı farklı şeyler olabilir. Zamanlama konusunda ise kaynaklar yılbaşından sonrayı işaret ediyor. En azından bir iki haftada olacak bir düzenleme beklenmiyor.

YÜZDE 45'TEN 70'E KADAR ÖTV'Lİ ARAÇLAR OLACAK

Önemli bir bilgi daha verelim, aldığımız izlenimlere göre başta yurtiçinde üretilen otomobiller olmak üzere matrah artırımı yapılacak olan otomobilde ÖTV oranı artırım sonucu yüzde 45'ten 70'e kadar çeşitlenecek. Şu anda 2'si hariç tüm model ve markalarda ÖTV oranı yüzde 80'in altına araç bulunamıyor. Buradan anlaşılıyor ki fiyatı daha ucuz ve çok satılan araçlarda daha fazla matah artırımı olacak. Oranın yüzde 45 olması demek ise artırımın yüzde 100'e yakın olacağı şeklinde algılanabilir.

MTV ARTIŞI DAHA AZ OLACAK

Diğer yandan bir müjde de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için verelim. Normalde bu yıl geçen yılki tutarlar üzerinden yüzde 122.9 artması gereken MTV'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanarak bu oranı daha az artıracağı öğrenildi. Yeniden değerleme ile artacak olan diğer vergi ve cezalarda ise indirim beklenmiyor. Geçen yıl yine yeniden değerleme oranı yüzde 36.2'yken Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanarak yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime gitmiş ve oranı yüzde 25 olarak belirlemişti.