HABERTURK.COM

NATO liderler zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, oturumların başlangıcından önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, NATO'nun güvenlik planlarına ilişkin görüştüklerini dile getiren Stoltenberg, Ankara'nın güney müttefiklerine yönelik planda terör örgütü YPG/PKK'nın 'tehdit' olarak sayılmasına yönelik talebi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Ankara, ABD yönetiminin YPG'nin 'tehdit' olarak sınıflandırılmasına karşı çıkması üzerine NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik güvenlik planına onay vermemişti.

MACRON'A TEPKİ

Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümünü yaşıyoruz" şeklindeki sözlerine bir kez daha tepki gösterdi.

İttifakın modern sorunlara hızla adapte olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "NATO çevik, aktif ve hızla adapte oluyor" diye konuştu.

Stoltenberg ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı müttefiklerin NATO bütçesine az katkıda bulunduklarına yönelik eleştirisine ise, "Avrupa müttefikleri ve Kanada 2016'dan bu yana ittifak bütçesine 130 milyar dolar aktardı" şeklinde cevap verdi.