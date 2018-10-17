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Stratejik imza!

Teknik Direktör Fatih Terim'le 2021-22 sezonu sonuna kadar sözleşme yenileyen Galatasaray yönetimi, bir taşla iki kuş vurdu. Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi ve Schalke maçları öncesi tüm takıma ve teknik heyete güven aşılarken, Terim'le uzun yıllar çalışacağını göstererek camiaya da umut dağıttı

17 Ekim 2018 Çarşamba, 09:31 | Güncelleme:

Galatasaray, Fatih Terim ile 2018-2019 sezon sonu bitecek sözleşmesinin devamında 2+3 yıl opsiyonlu yeni sözleşme imzaladığını duyurdu! Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Terim'in meblağ hanesinin boş sözleşmeye imza attığı duyurulurken tecrübeli çalıştırıcının alacağı ücretin TL cinsinden olacağı da bildirildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'le 2021-22 sezonu sonuna kadar sözleşme yenileyen Galatasaray yönetimi, bir taşla iki kuş vurdu.

Bir taraftan dolaşan Avrupa’dan men cezası haberleriyle sarsılan camiaya müjde vermek isteyen başkan Mustafa Cengiz, diğer taraftan da yakın dönemde oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi ve Schalke maçları öncesi tüm takıma ve teknik heyete güven aşıladı.

Galatasaray’daki 3. döneminde 1+1+1 şeklinde her sene opsiyonlu sözleşmeye imza atan Terim’in, doğrudan 3 yıllık kontrat önerilmesi karşısında onore olduğu kaydedildi. Uzun yıllar Cimbom’da kalıp Şampiyonlar Ligi hedefine yürümek isteyen başarılı teknik adamın, başkanla para da konuşmadığı ortaya çıktı.

Başkan Mustafa Cengiz de bir süredir gündemlerinde olan meseleyi çözerek zamanlama konusunda uyanık davrandı. UEFA’nın Galatasaray dosyasını yeniden inceleme kararı almasının ardından CAS’a başvuran yönetimin gündemden, Avrupa’dan men alınacak iddialarını da kaldırmayı hedefledikleri öğrenildi. Yönetim ayrıca, Terim’le uzun yıllar çalışacağını göstererek camiaya da umut dağıttı.

 

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Yorumlar 2
  • Misafir 7 dakika önce
    Mutlu ve umutlu oldum
  • Misafir 24 dakika önce
    İmparator FATİH TERİM
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