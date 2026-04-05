        Haberler Kültür-Sanat Müzik Stravinsky’nin Ateş Kuşu İstanbul'da sahnelendi

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, Şef John Axelrod yönetiminde, Stravinsky'nin klasik müzik ve bale repertuvarının çığır açan başyapıtı Ateş Kuşu'nun önceki akşam sahneye taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 21:00 Güncelleme:
        DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, 3 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi’nde müzik ve sahne sanatlarını bir araya getiren özel bir programla izleyici karşısına çıktı. Konserin ilk bölümünde, orkestranın solo flüt sanatçısı Bülent Evcil, Fransız besteci Jacques Ibert’in zarif ve renkli anlatımıyla öne çıkan Flüt Konçertosu’nu yorumladı.

        Konserin ikinci bölümünde, Igor Stravinsky’nin klasik müzik ve bale repertuvarında çığır açan başyapıtı Ateş Kuşu izleyiciyle buluştu. İsviçre kökenli Amerikalı şef John Axelrod yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, bale sanatçısı İlke Kodal’ın etkileyici performansıyla yapıtı sahneye taşıdı.

        1910 yılında Sergei Diaghilev’in kurucusu olduğu Ballets Russes topluluğu için bestelenen ve Paris’te prömiyer yapan Ateş Kuşu, Stravinsky’nin uluslararası üne kavuşmasını sağlayan ilk büyük eseri olarak biliniyor. Ritmik dinamizmi, orkestra renkleri ve masalsı anlatımıyla hem görsel hem işitsel bir şölen sunan bu başyapıt, izleyicilere unutulmaz bir sanat deneyimi yaşattı.

        Canlı anlatım ve istatistikler
