FARKLI PAYDAŞLAR BİR ARAYA GELDİ

Bugün çok farklı bir ortamda çok farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise "Dünya rekortmeni Şahika Ercümen hanımın etkinliğe katılması etkinliğimizi daha da güzelleştirdi. En kuzeyden en güneye kadar farklı paydaşların bir araya gelerek böyle bir işi ortaya çıkarması çok güzel bir olay.