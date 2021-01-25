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Su çiçeğine ne iyi gelir? Su çiçeğine iyi gelen en iyi besinler

Su çiçeği nasıl geçer? Sorusu merak ediliyor. Bir çocukluk hastalığı olan su çiçeği yüksek ateş ve kaşıntı gibi belirtiler göstermektedir. Vücutta oluşan küçük kırmızı kabarcıklar kaşıntıya neden olmaktadır. Peki, Su çiçeğine ne iyi gelir? İşte su çiçeğine iyi gelen en iyi besinler...

Su çiçeğine ne iyi gelir? Su çiçeğine iyi gelen en iyi besinler

Suçiçeği genel olarak çocuklarda görülen bulaşıcı ve ciddi bir hastalıktır. Vücutta kırmızı su kabarcıkları şeklinde görülen ve ateşin yükselmesine neden olan bir hastalıktır. Bu hastalığın ortaya çıkması küçük yaşlarda olsa da yaş sınırı bulunmayan bir hastalıktır. Kişi eğer küçüklüğünde bu hastalığı geçirmişse 2. Kere hastalığa yakalanmaz. Bunun nedeni; bağışıklık sisteminin hastalığa olan korumasının yüksek olmasından dolayıdır.

Küçük yaşlarda meydana gelen suçiçeği hafif ateş ile evde atlatılabilecek bir düzeyde görülmektedir. Yetişkin kişilerde meydana gelmesi tıbbi müdahale gerektirmektedir. Suçiçeği olduğunda oluşan kabarcıklar aşırı bir şekilde kaşıntı yapmaktadır. Bu kabarcıkların kesinlikle kaşınmaması ve patlatılmaması gerekmektedir.

Suçiçeği İçin Uygulanabilecek Yöntemler;

Bal Tedavisi;

Tahriş ve kaşıntıları gidermeye yarayan balı, hastanın kabarcıkları üzerine ince tabaka halinde sürerek kısa bir süre bekletip; yıkayın.

Yasemin Bitkisi Tedavisi;

Bu bitkinin kaşıntılardan dolayı oluşan tahrişi önleyici etkisi bulunmaktadır. Özellikle bu bitkiyi banyo yaptığınız küvet içerisine koyabilir veya çayını tüketebilirsiniz.

Yulaf Ve Esans Yağ Tedavisi;

Bu tedavi yöntemi biberiye, karanfil, lavanta ve bu tarz yağlar ile yulafı karıştırın. Bir bez içerisine sarıp suyun altına tutun, akan suyu bir kapta muhafaza edin. Hastanın kabarcıkları üzerine sünger yardımıyla uygulayın.

Kabartma Tozu Tedavisi;

Herkes tarafından oldukça bilinen bir yöntemdir. Kabartma tozunu su ile karıştırarak; kabarcıkların üzerine sürün. Bu hastanın kabarcıklardan dolayı oluşan kaşıntı ve tahriş acısını alarak rahatlamasını sağlayacaktır.

Kesinlikle kabarcıkları kaşıyarak, patlatmayınız. Hafif atlatabileceğiniz bu hastalık tırnaklarınızdan enfeksiyon kaparak daha büyük bir soruna neden olabilir.

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